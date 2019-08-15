Итоги работы за первые семь первых месяцев 2019 года подвела санитарная авиация Приморья. Более ста жизней удалось спасти за этот временной промежуток, об этом DEITA.RU сообщает администрация Приморского края.

Санитарной авиации края удалось совершить 109 вылетов, а спасти 110 человеческих жизней. Эти цифры не могут не радовать. Ведь снизить смертность населения – главная задача национального проекта «Здравоохранение».

За 212 в краевые больницы доставили около 70 взрослых людей, и более 40 детей. Пациенты находились в разных, порой труднодоступных населенных пунктах края.

Врачи санитарной авиации также вылетали на консультации или проведение операций.

По статистике, чаще всего пациенты были доставлены в Региональный сосудистый центр краевой клинической больницы №1, ожоговое отделение федерального медико-биологического агентства России, травматологическое отделение «тысячекоечной» и детскую краевую больницу №1.

Санитарная авиация имеет большое значение для медицины в крае. Благодаря работе специалистов, жители могут рассчитывать на качественную и быструю помощь, где бы они ни находились.

«Вертолеты способны прийти на помощь, даже если пациент находится в труднодоступной месте, или далеко от больницы. Санитарная авиация всегда готова быстро транспортировать больных и пострадавших», — рассказал врио вице-губернатора — директор департамента здравоохранения края Виктор Фисенко.

Напомним, санитарная авиация появилась в Приморье в 2016 году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края». Два санитарных вертолета по первому зову готовы прийти на помощь, они базируются в Кавалерово и во Владивостоке. Только с начала года вертолеты уже были в небе 344 часа 30 минут.

Екатерина Кононенко