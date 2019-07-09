Изменения могут коснуться летнего периода, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

В связи с участившимися случаями отравления в летних кафе и ресторанах, депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв предложил чаще проверять заведения общепита летом.

Парламентарий обратился с соответствующим предложением к главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой.

При этом, на данный момент провести проверку с участием Роспотребнадзора можно во внеплановом порядке только по жалобе гражданина, по причине чрезвычайной ситуации или истечения срока на устранение организацией нарушений, которые были выявлены ранее.

Но Цивилёв считает, что, учитывая складывающиеся обстоятельства, эти нормы необходимо пересмотреть. По его словам, специалисты Роспотребнадзора должна выезжать с проверками в рестораны летом вне плана проверок.

По словам парламентария, если петербургское отделение Роспотребнадзора согласится с его позицией, он подготовит федеральный законопроект.



Дмитрий Шевченко