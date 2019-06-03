Бизнес-сообщество предлагает смягчить надзор за общепитом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.





Общественная организация предпринимателей "Опора России" выступила с предложением к Роспотребнадзору об отмене существующих санитарно-эпидемиологические правил для ресторанов и кафе.

Представители бизнеса предложили своё видение новых норм, которые значительно мягче ныне действующих.



Одних из главных постулатов предложенной концепции стало то, что внеплановые проверки не должны проводиться в заведениях, в которых нет случаев отравления посетителей.

Главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров Константин Кривошонок отметил приоритет отсутствия пищевых расстройств клиентов перед самим процессом приготовления пищи на кухне.

Примечательно, что ранее Роспотребнадзор уже предлагал обновить санитарные правила для заведений общепита, однако предпринимательское сообщество назвало эти предложения ахраичными и коррупционно ёмкими.

