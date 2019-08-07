Таможенники ввели в борьбу с незаконным продовольствием тяжёлую технику, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Федеральная таможенная служба начала ежемесячно облетать границу на вертолетах с целью пресечения попыток контрабанды товаров, попадающих под продуктовое эмбарго.

Как сообщили изданию специалисты, представители ФТС уже довольно хорошо изучили местность и возможные места, через которые в страну может попасть запрещённый товар.

Ранее к поиску незаконных попыток провоза "санкционки" уже были подключены беспилотные аппараты. Сотрудники говорят, что злоумышленники постоянно проделывают всё новые тропы, что в свою очередь требует постоянного контроля со стороны органов.

Дмитрий Шевченко