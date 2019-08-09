Санкционные продукты, ввезенные на территорию России,
продолжат уничтожать, сообщает DEITA.RU. Об этом сказала
заместитель руководителя Минсельхоза Оксана Лут в ответе, который направила на
запрос комитета Госдумы.
Так, народные избранники высказали мнение, что было бы неплохо запретить уничтожение санционных товаров.
По словам Лут, запрет на уничтожение в первую очередь нарушит безопасность внутри страны. Это связано с тем, что санкционные товары везут в Россию либо по поддельным документам, либо без каких-либо бумаг вообще. В таком случае вопрос их качества встает остро.
Также в Минсельхозе ответили, что все продуктовые санкции имеют временный характер.
Напомним, ранее прошла информация о том, что в России подорожал хлеб на уровень инфляции.
Екатерина Брязгунова