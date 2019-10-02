Санкт-Петербургская биржа может переехать на Дальний Восток

О планах Санкт-Петербургской биржи провести ребрендинг и переехать на Дальний Восток стало известно СМИ, сообщает DEITA.RU по материалам РБК.

Как пишет издание, биржа, которая специализируется на торгах иностранными ценными бумагами, может переехать на Дальний Восток, на остров Русский.

По данным РБК, вопрос о переезде на Дальний Восток был затронут в связи с планами Санкт-Петербургской биржи начать торговлю гонконгскими бумагами. Летом 2019 года площадка анонсировала запуск торгов акциями около 20 «голубых фишек», которые торгуются на Гонконгской бирже.

Напомним, в августе 2018 года вступили в силу Федеральные законы «О Международных компаниях» и «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», которые создали правовые условия для смены юрисдикции для иностранных компаний с целью привлечения в Россию капиталов и защиты от неблагоприятных воздействий санкций на бизнес.

Однако за время существования офшора на Русском в нём зарегистрировалось всего два резидента – компания «Финвижн Холдингс» и компания «Доналинк». При этом, у аналогичного офшора в Калининграде, дела обстоят куда лучше: за год существования САР там зарегистрировалось уже десять предприятий.

Дмитрий Санников