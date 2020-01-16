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6 Декабрь 2019, 18:15

«Сантехники» - молодые люди украли у пенсионеров полмиллиона

сантехник

Полиция задержала двух жителей Приморья, которые похищали деньги у пожилых жителей Дальнегорска, сообщает DEITA.RU.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Молодые люди заходили в квартиры к пенсионерам, представляясь сантехниками. Действовали по одной схеме – один из злоумышленников начинал отвлекать жертву разговорами, пока второй обчищал квартиру на предмет ценных вещей и финансов.

Задержанные признались во всем. Более того, стал известен еще один преступный факт – в октябре минувшего года они зашли в квартиру к пожилому человеку вместе с третьим подельником и насильно похитили у него деньги.

Отмечается, что общий ущерб от действий дальнегорских воров составил около 500 тысяч рублей.

Александра Маслова

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