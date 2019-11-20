«Сарай на колесах» - автобус вылетел на тротуар

Гололед в регионе затрудняет движение для маршрутного транспорта в приморских городах. Однако, происшествия случаются и на чистой сухой дороге. Сегодня в Находке удалось чудом избежать трагедии, сообщает DEITA.RU.

Так, в одном из городских пабликов появилось видео, на котором рейсовый автобус, подъезжая к остановке, стал заваливаться набок и ехать вперед. Остановился транспорт только на тротуаре, вылетев на него. По счастливой случайности на пути громоздкого автобуса не оказалось людей. Однако, несколько горожан в этот момент стояли прямо под козырьком остановки.

Подписчики паблика выразили недовольство дорогой и качеством транспорта, и восхищение – мастерством водителя, который вовремя вырулил из опасной ситуации.

«Удачно! Водитель – молодец!», «Автобусы, которые мы заслужили», «Жуть, в каком состоянии находятся автобусы», «Водитель молодец! Очень грамотно сделал! Премию ему!» «Да эти сараи на колёсах разваливаются на ходу! Коптят как-будто на угле ездят!», - пишут подписчики паблика.

Александра Маслова