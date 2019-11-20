telegr wh call

Новости

Спикер думы сравнила горожан с огурцами в банке

20 Ноябрь 2019, 19:40

Госдума изменила налог на имущество по кадастру

20 Ноябрь 2019, 19:20

«Сарай на колесах» - автобус вылетел на тротуар

20 Ноябрь 2019, 19:00

Студентом быть выгодно до 30 лет

20 Ноябрь 2019, 18:40

Официально: кабанов запретили убивать громко

20 Ноябрь 2019, 18:20

Медиков стало больше в Приморье

20 Ноябрь 2019, 18:17

Коммунисты предложили в 10 раз поднять стоимость новогодних билетов для детей

20 Ноябрь 2019, 18:15

У дальневосточных ТОР появился шанс: Гонконг открыл рынок для российской птицы

20 Ноябрь 2019, 18:07

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Сарай на колесах» - автобус вылетел на тротуар

автобус, транспорт

Гололед в регионе затрудняет движение для маршрутного транспорта в приморских городах. Однако, происшествия случаются и на чистой сухой дороге. Сегодня в Находке удалось чудом избежать трагедии, сообщает DEITA.RU.

Так, в одном из городских пабликов появилось видео, на котором  рейсовый автобус, подъезжая к остановке, стал заваливаться набок  и ехать вперед. Остановился транспорт только на тротуаре, вылетев на него. По счастливой случайности на пути громоздкого автобуса не оказалось людей. Однако, несколько горожан в этот момент стояли прямо под козырьком остановки.

Подписчики паблика выразили недовольство дорогой и качеством транспорта, и восхищение – мастерством водителя, который вовремя вырулил из опасной ситуации.

«Удачно! Водитель – молодец!», «Автобусы, которые мы заслужили», «Жуть, в каком состоянии находятся автобусы», «Водитель молодец! Очень грамотно сделал! Премию ему!» «Да эти сараи на колёсах разваливаются на ходу! Коптят как-будто на угле ездят!», - пишут подписчики паблика.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Официально: кто получит льготы в столичных автобусах

«Раздеваются на морозе» - автобусы тормозят с помощью пальто на ледяной дороге

Бесконечное ДТП сняли на видео

Популярное

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Губернатор устроил разнос главам районов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...