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Сатановский: «Бунт в США, а страшно в России»
Эксперт высказал своё мнение на актуальную тему
Американская модель развития общества в очередной раз показала всем, кому она казалось привлекательной, своё весьма опасное свойство — регулярное достижение социального взрыва, считает известный российский политолог Евгений Сатановский, сообщает ИА DEITA.RU.
Своё мнение о причинах и следствиях происходящих в Америке массовых беспорядках эксперт высказал в личном Telegram-канале. По его словам, США так взорвались именно из-за сложившегося за долгие годы менталитета, а также из-за остроты так до конца и нерешённой проблемы расовой дискриминации.
Основной фактор столь масштабных протестов и такой сильной реакции на очередной прецедент полицейского произвола, по мнению Сатановского, это вековые традиции и права американского народа, которые не только позволяют им поднять революцию, но и наличие оружия, дающего реализовать эту возможность.
Как отметил эксперт, в России ситуация совсем иная. У нас оружие есть либо у силовиков, либо у бандитов и порой обычному человеку бывает очень сложно отличить одних от других. По этой причине, даже когда бунт разгорается далеко за океаном, страшно при этом всё равно в России.
Кроме этого, Сатановский также подчеркнул, что самым верным решением проблемы массовых выступлений в США для действующего президента страны Дональда Трампа остаётся жёсткое подавление мятежа, сопряжённого с огромными финансовыми убытками частных компаний и разрушением социальной инфраструктуры.