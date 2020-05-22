Сажать в тюрьму за серые зарплаты предложили Путину

Председатель комитета по бюджету Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Известия», сенатор считает, что наказывать за «серую» зарплату нужно всех поголовно. Он предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат. Предложение Анатолия Артамонова - не сгоряча кинутая фраза во время заседания, а имеет вполне себе бумажную и серьезную форму: он направил документ в готовящийся проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Этот документ по поручению Президента России Владимира Путина подготовят к 1 июня.

«Значит, бизнеса станет меньше, а безработица больше, ибо платить налоги с зарплаты 43% + 0,2-8,5% за травматизм - далеко не каждая компания готова себе позволить. Условия необходимо создавать для бизнеса и реализации граждан! И тогда бизнес будет процветать и сам выйдет из тени, так как незачем будет работать в серую. Но у нас жизнь от кризиса к кризису... а улучшений нет», - комментируют предложение сенатора российские пользователи Сети.