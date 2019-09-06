Крупнейшая компания России открывает принципиально новое направление деятельности, сообщает DEITA.RU

Огромная популярность городских служб доставки еды, видимо, заставила Сбербанк подумать над тем, чтобы взять на себя часть рынка, а, возможно, и забрать его полностью.

Так, например, некоторые эксперты говорят о переговорах Сбербанка с Яндексом (у которого есть свой сервис доставки Яндекс.Еда) по его приобретению.

Пока этого не случилось, Сбербанк решил действовать своими силами. Компания анонсировала запуск услуги по доставке продуктов из магазинов под названием «СберМаркет».

В организации отметил, что на данный момент сервис работает в тестовом режиме, однако в случае если его испытания пройдёт успешно, продукты выйдет на широкий рынок и начнёт составлять конкуренцию множеству других служб доставки.

Другими подробностями стало и то, что СберМаркет в первое время собирается работать без процента от стоимости товаров из магазина, то есть для пользователей продукты будут стоить столько же сколько они стоили на полках в торговых точках.

Время доставки будет рассчитываться исходя из норматива в два часа. Пока ещё не ясно какие именно сети станут партнёрами нового направления Сбербанка, однако то, что желающих должно быть много не вызывает сомнений.

Дмитрий Шевченко