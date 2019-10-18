Сбербанк будет ловить крабов

Российский аукционный дом в четверг, 17 октября, провел крабовый аукцион, по итогам которого 18 компаний из 23-х принявших участие в торгах стали счастливыми обладателями крабовых квот, сообщает DEITA.RU.

По данным, опубликованным в протоколе аукциона по продаже доли квоты вылова крабов в Дальневосточном бассейне, компания «Островной краб» стала победителем крабового аукциона. За свою долю в 10,5 процента от общей квоты компания отдала свыше 10,3 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что совладельцем компании «Островной краб» с октября текущего года является Сбербанк. Доля крупнейшего российского банка в уставном капитале занимает пять процентов.

Аукцион по распределению крабовых квот в этом году прошел впервые за последние полтора десятков лет. Ранее все квоты распределялись среди участников данного рынка. В аукционе было разыграно 35 лотов из 41-го. За них компании заплатили свыше 142 миллиардов рублей. Это на 15 процентов больше заявленной цены.

Екатерина Брязгунова