Сбербанк будет продавать авто

Новая программа станет аналогом «ДомКлик» на рынке автомобилей, сообщает DEITA.RU.



Сбербанк намерен развиваться не только на рынке недвижимости, но и на рынке авто. Как пишут «Ведомости», крупнейший российский банк намерен запустить сервис по продаже авто.

Как рассказали изданию источники, знакомые с планами банка, сейчас идут переговоры с крупнейшими игроками рынка. Предполагается, что Сбербанк будет продавать как новые, так и подержанные авто.

Новый сервис будет похож на «ДомКлик», на котором можно найти квартиру и оформить на нее ипотеку от Сбербанка.

Елена Миронова