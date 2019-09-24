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Сбербанк будет продавать авто

24 Сентябрь 2019, 12:15

Лексус светлый фара

Новая программа станет аналогом «ДомКлик» на рынке автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Сбербанк намерен развиваться не только на рынке недвижимости, но и на рынке авто. Как пишут «Ведомости», крупнейший российский банк намерен запустить сервис по продаже авто.

Как рассказали изданию источники, знакомые с планами банка, сейчас идут переговоры с крупнейшими игроками рынка. Предполагается, что Сбербанк будет продавать как новые, так и подержанные авто.

Новый сервис будет похож на «ДомКлик», на котором можно найти квартиру и оформить на нее ипотеку от Сбербанка.

Елена Миронова

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