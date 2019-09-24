Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»
24 Сентябрь 2019, 15:00
Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям
24 Сентябрь 2019, 14:50
Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%
24 Сентябрь 2019, 14:45
Россиян защитят от угроз в интернете
24 Сентябрь 2019, 14:30
ЕГЭ собираются серьёзно поменять
24 Сентябрь 2019, 14:15
Таких россиян освободят от налогов
24 Сентябрь 2019, 14:00
Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц
24 Сентябрь 2019, 13:45
Сбербанк будет продавать авто
24 Сентябрь 2019, 12:15
Новая программа станет аналогом «ДомКлик» на рынке
автомобилей, сообщает DEITA.RU.
Сбербанк намерен развиваться не только на рынке недвижимости, но и на рынке авто. Как пишут «Ведомости», крупнейший российский банк намерен запустить сервис по продаже авто.
Как рассказали изданию источники, знакомые с планами банка, сейчас идут переговоры с крупнейшими игроками рынка. Предполагается, что Сбербанк будет продавать как новые, так и подержанные авто.
Новый сервис будет похож на «ДомКлик», на котором можно найти квартиру и оформить на нее ипотеку от Сбербанка.
Елена Миронова