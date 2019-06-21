Злоумышленникам станет сложнее осуществлять свои корыстные планы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Крупнейший банк России объявил о скором внедрении инновационной технологии Threat Intelligence Platform, которая позволяет заниматься прогнозированием преступлений в сфере мошенничества.

Председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал изданию, что данной разработкой смогут пользоваться и все другие финансовые учреждения страны.



По его словам, специальная программа будет заниматься разведкой киберпреступлений. Она уже получила высшую оценку внутри компании.

Ранее стало известно, что Сбербанк будет контролировать трафик по сети нового поколения 5G.

Дмитрий Шевченко