Сбербанк: Центробанк ведет войну с потребительскими кредитами

В Сбербанке назвали политику Центробанка России объявлением войны с потребительскими кредитами, сообщает DEITA.RU. К такому выводу специалисты пришли после проведенной аналитики.

Исследования политики и ужесточения мер, принимаемых регулятором, были опубликованы в «Независимой газете». Согласно им ЦБ ограничивает выдачу услуг, на которых держится порядка 40% кредитного портфеля банков, среди них ипотека и кредиты в рублях и валюте.

Согласно исследованию выяснилось, что банки, ставящие во главу угла потребительские кредиты, занимаются менее рискованной политикой по сравнению с другими финансовыми организациями, которые банкротятся. Придя к таким выводам аналитики заявили, что ЦБ боролся с проблемами не на тех «фронтах» кредитного бизнеса.

Напомним, что основным акционером Сбербанка является Центробанк РФ. Глава ЦБ отказалась безвозмездно передать основной пакет правительству, заявив, что говорить стоит только о продаже банка.

Иван Юрьев