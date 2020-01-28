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6 Декабрь 2019, 18:15

Сбербанк: Центробанк ведет войну с потребительскими кредитами

деньги, валюта, монеты, монета

В Сбербанке назвали политику Центробанка России объявлением войны с потребительскими кредитами, сообщает DEITA.RU. К такому выводу специалисты пришли после проведенной аналитики. 

Исследования политики и ужесточения мер, принимаемых регулятором, были опубликованы в «Независимой газете». Согласно им ЦБ ограничивает выдачу услуг, на которых держится порядка 40% кредитного портфеля банков, среди них ипотека и кредиты в рублях и валюте. 

Согласно исследованию выяснилось, что банки, ставящие во главу угла потребительские кредиты, занимаются менее рискованной политикой по сравнению с другими финансовыми организациями, которые банкротятся. Придя к таким выводам аналитики заявили, что ЦБ боролся с проблемами не на тех «фронтах» кредитного бизнеса.

Напомним, что основным акционером Сбербанка является Центробанк РФ. Глава ЦБ отказалась безвозмездно передать основной пакет правительству, заявив, что говорить стоит только о продаже банка. 

Иван Юрьев

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