При использовании терминалов Сбербанка в российской столице стоит проявляться максимальную бдительность, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует «Эхо Москвы» в воскресенье, 26 мая.

На данный момент на некоторых терминалах установлено сообщение, суть которого сводится к тому, что перед началом работы с терминалом необходимо нажать на красную кнопку. Это необходимо, чтобы убедиться в окончании операций предыдущего пользователя.

Ранее DEITA.RU писало о том, что мошенники придумали новый способ развода. Они начинают в терминале класть деньги на мобильный телефон и прекращают проведение операции на отправке денег на номер. Следующий клиент вставляет карту в банкомат, нажимает «окей» и с его карты списываются деньги в пользу предыдущего пользователя.

Стоит отметить, что Сбербанк не подтвердил, что такой вид мошенничества, действительно, появился в России.

Екатерина Брязгунова