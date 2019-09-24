Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
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24 Сентябрь 2019, 14:45
Россиян защитят от угроз в интернете
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Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц
24 Сентябрь 2019, 13:45
Сбербанк даст кредит на 120 миллиардов рублей
24 Сентябрь 2019, 11:00
Огромные деньги получит сотовый оператор, сообщает DEITA.RU.
МТС готовится взять у крупнейшего банка России гигантский кредит размеров в 70 миллиардов рублей. Как сообщает Сбербанк, эти деньги пойдут на погашение предыдущего займа компании, а ещё 50 миллиардов рублей пойдут на развитие инфраструктуры сотового оператора.
При этом, компания получит уменьшение процентов по кредиту, а также увеличение срока его выплаты. В МТС отметили, что очень рады тому, что Сбербанк пошёл им навстречу и у них будет возможность оптимально для компании гасить имеющуюся задолженность.
Ранее сообщалось о том, что Сбербанк хочет запустить свою собственную службу доставки еды из магазинов.
Дмитрий Шевченко