Сбербанк даст кредит на 120 миллиардов рублей

Огромные деньги получит сотовый оператор, сообщает DEITA.RU.

МТС готовится взять у крупнейшего банка России гигантский кредит размеров в 70 миллиардов рублей. Как сообщает Сбербанк, эти деньги пойдут на погашение предыдущего займа компании, а ещё 50 миллиардов рублей пойдут на развитие инфраструктуры сотового оператора.

При этом, компания получит уменьшение процентов по кредиту, а также увеличение срока его выплаты. В МТС отметили, что очень рады тому, что Сбербанк пошёл им навстречу и у них будет возможность оптимально для компании гасить имеющуюся задолженность.

Ранее сообщалось о том, что Сбербанк хочет запустить свою собственную службу доставки еды из магазинов.

Дмитрий Шевченко