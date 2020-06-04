Новости
Глава Камчатки пригласил Дудя переехать на полуостров
4 Июнь 2020, 08:15
Сильный жрет слабого: дальневосточные авиаперевозчики могут преставиться
4 Июнь 2020, 08:00
Сбербанк делает долларовые вклады менее выгодными
4 Июнь 2020, 07:45
Ливень в четверг заставит многих владивостокцев самоизолироваться
4 Июнь 2020, 07:15
Планировавший «изгнать» Путина шаман помещен в психдиспансер насильно
4 Июнь 2020, 06:15
Роскачество рассказало, в каких овощах и фруктах могут содержаться опасные токсины
4 Июнь 2020, 05:15
Доктор Мясников объяснил, почему в Белоруссии не ввели карантин из-за коронавируса
4 Июнь 2020, 04:15
Отличное моторное масло в «жестянках» нужно покупать именно так
4 Июнь 2020, 03:15
Сбербанк делает долларовые вклады менее выгодными
Это объясняется общей тенденцией
Вклады в американских долларах стали менее выгодными в основном российском банке, сообщает ИА DEITA.RU.
Снижение ставки произошло в базовой линейке вкладов в долларах. Если раньше можно было открыть вклад со ставкой 0,85% годовых, теперь удастся получить только 0,55%, пишет РИА «Новости». Это максимально возможная выгода, которую дает открытие вклада «Сохраняй» длительностью 1-2 года, если на счету не менее 20 тысяч долларов.
«Снижение ставок обусловлено общей тенденцией на рынке вкладов в долларах США», – прокомментировали перемены в Сбербанке.
Месяц назад Сбербанк понизил процентную ставку и на рублевые вклады, объяснение тогда было аналогичным.