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17 Февраль 2020, 14:13

Сбербанк делает долларовые вклады менее выгодными

Доллар

Это объясняется общей тенденцией

Вклады в американских долларах стали менее выгодными в основном российском банке, сообщает ИА DEITA.RU.

Снижение ставки произошло в базовой линейке вкладов в долларах. Если раньше можно было открыть вклад со ставкой 0,85% годовых, теперь удастся получить только 0,55%, пишет РИА «Новости». Это максимально возможная выгода, которую дает открытие вклада «Сохраняй» длительностью 1-2 года, если на счету не менее 20 тысяч долларов.

«Снижение ставок обусловлено общей тенденцией на рынке вкладов в долларах США», – прокомментировали перемены в Сбербанке.

Месяц назад Сбербанк понизил процентную ставку и на рублевые вклады, объяснение тогда было аналогичным.

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