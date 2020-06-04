Сбербанк делает долларовые вклады менее выгодными

Вклады в американских долларах стали менее выгодными в основном российском банке, сообщает ИА DEITA.RU.

Снижение ставки произошло в базовой линейке вкладов в долларах. Если раньше можно было открыть вклад со ставкой 0,85% годовых, теперь удастся получить только 0,55%, пишет РИА «Новости». Это максимально возможная выгода, которую дает открытие вклада «Сохраняй» длительностью 1-2 года, если на счету не менее 20 тысяч долларов.

«Снижение ставок обусловлено общей тенденцией на рынке вкладов в долларах США», – прокомментировали перемены в Сбербанке.

Месяц назад Сбербанк понизил процентную ставку и на рублевые вклады, объяснение тогда было аналогичным.