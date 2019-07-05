Владельцы банковских карт смогут пользоваться "пластиком" ещё чаще, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Сбербанк может запустить денежные переводы с кредитных карт на карты других банков. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин не исключил, что такое масштабирование сервиса возможно.

При этом, специалист рассказал, что пока первоочередной задачей для Сбербанка является возможность переводов с дебетовых на кредитные карты внутри банка.

В конце июня Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт на дебетовые карты по номеру телефона или карты. В мобильном приложении этот функционал появится позднее.

Дмитрий Шевченко