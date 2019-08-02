Крупнейший банк России может начать рефинансировать ипотеку для многодетных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Сбербанк планирует сдвинуть с октября на сентябрь начало работы системы рефинансирования кредитов в рамках господдержки семей с детьми. У клиентов других банков такая возможность появится только в декабре.

Ранее министерство финансов сообщало, что более 15 тысяч российских семей с двумя и более детьми получили ипотеку под 6% годовых в рамках программы субсидирования ставки по ипотечным кредитам.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина.

Первоначально льготная ипотека выдавались на период от 3 до 8 лет в зависимости от числа детей, однако на таких условиях программа не пользовалась спросом. В апреле 2019 года была установлена ставка в 6% на весь срок кредита и увеличен размер субсидии.

Дмитрий Шевченко