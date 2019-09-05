В банке озвучили перспективу продажи украинской "дочки", сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Герман Греф заявил о том, что уже в скором времени Сбербанк может продать филиал компании на Украине. Вместе с этим, он отметил, что организация пока не налаживала диалог с властями страны по данному вопросу.

По словам Грефа, переговоров пока ещё не было из-за того, что на Украине совсем недавно обновилась власть и поэтому дальнейший диалог стал возможен только сейчас.

Также глава Сбербанка добавил, что компания видит перспективы такой продажи.

Напомним, что год назад стало известно, что Национальный банк Украины не согласовал приобретение украинской "дочки" Сбербанка белорусским Паритетбанком.

Дмитрий Шевченко