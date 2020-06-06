«Сбербанк» и «Путин» пообещали пенсию, но женщина осталась без денег

Технологии не стоят на месте, и ими пользуются, в том числе, мошенники. Если раньше аферисты чаще всего звонили жертвам по телефону, то теперь используют интернет, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала жительница Ленинградской области изданию 47news, из-за мошенников она потеряла почти 20 тысяч рублей. Пенсионерка увидела объявление на одном из сайтов. Текст гласил, что президент России Владимир Путин финансово помогает пенсионерам. Чтобы получить деньги, всем гражданам пенсионного возраста предлагали пройти опрос на сайте Сбербанка и получить выплату.

Однако как только женщина прошла опрос и ввела на сайте данные карты для получения денег, с ее счета списалось все, что там было. Сейчас полиция принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что пресс-служба Сбербанка неоднократно говорила о том, что официальный банк не занимается подобными вещами. Звонки, сообщения и предложения пройти опрос могут рассылать только мошенники. Если вы попали в подобную ситуацию, тщательно проверяйте адреса и номера, а лучше уточняйте информацию в колл-центре банка. Номера напечатаны на обратной стороне банковских карт.