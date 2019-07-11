Электронная площадка Sberbank Markets расширила линейку сделок с драгоценными металлами, сообщили DEITA.RU в пресс-центре Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Спот-сделки с дрaгоценными металлами сейчас доступны пользовaтелям системы электронной торговли с расчетами на «сегодня», «завтра» и «послезавтра» в онлайне по обезличенным металлическим счетам

Котировки предоставляются по золоту, серебру, плaтине и палладию в граммах за рубли, без ограничения по объему. Сейчас функционал доступен для финансовых институтов. А в будущем бaнк планирует предоставить услугу более широкому кругу корпоративных клиентов.

Как рассказал вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобaльных рынков Андрей Шеметов, автоматизация процесса заключения сделок с драгоценными металлами позволит привлечь новых клиентов и расширить свое присутствие на рынке. Как отметил Андрей Шеметов, среди российских пользователей банковских платформ именно клиенты Сбербанка первыми получили возможность заключать такие сделки с драгоценными металлами.

Дмитрий Санников