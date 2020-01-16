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6 Декабрь 2019, 18:15

Сбербанк начал проверять деньги на кокаин

Сбербанк

Крупнейшей российский банк заподозрил запущенные в оборот деньги в сомнительном прошлом, сообщает DEITA.RU.

Историей об этом инциденте поделился с MASH гражданин по имени Майкл Бородин. Он рассказал, что в одном из отделений московского Сбербанка хотел обменять доллары на евро. 

Но сотрудница кассы, почувствованном характерный запах, дала «задний ход».Купюру достоинством в один доллар она просканировала через устройство с ультрафиолетовыми лучами. Скан показал наличие на купюре следов вещества, похожего на наркотик. 

Как рассказал Бородин, за такой «проступок» с него потребовали комиссию в 6 рублей 13 копеек. Комиссию гражданин заплатил, получил свои евро а подозрительная купюра отправилась в «путешествие» по финансовым рекам страны.

Клиент считает, что это неуважительно по отношению к нему. Поэтому данному инцидент он возмутился публично.

Примечательно, что такому воздействию в мире подвергается значительное число купюр. 

Так, ранее американские ученые обнаружили, что 90 процентов долларовых банкнот в штатах имеют следы кокаина. Самые популярные купюры для таких дел - это доллары, юани, китайские йены и бразильская валюта.

Василий Кучин

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