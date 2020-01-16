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Сбербанк начал проверять деньги на кокаин
Крупнейшей российский банк заподозрил запущенные в оборот
деньги в сомнительном прошлом, сообщает DEITA.RU.
Историей об этом инциденте поделился с MASH гражданин по имени Майкл Бородин. Он рассказал, что в одном из отделений московского Сбербанка хотел обменять доллары на евро.
Но сотрудница кассы, почувствованном характерный запах, дала «задний ход».Купюру достоинством в один доллар она просканировала через устройство с ультрафиолетовыми лучами. Скан показал наличие на купюре следов вещества, похожего на наркотик.
Как рассказал Бородин, за такой «проступок» с него потребовали комиссию в 6 рублей 13 копеек. Комиссию гражданин заплатил, получил свои евро а подозрительная купюра отправилась в «путешествие» по финансовым рекам страны.
Клиент считает, что это неуважительно по отношению к нему. Поэтому данному инцидент он возмутился публично.
Примечательно, что такому воздействию в мире подвергается значительное число купюр.
Так, ранее американские ученые обнаружили, что 90 процентов долларовых банкнот в штатах имеют следы кокаина. Самые популярные купюры для таких дел - это доллары, юани, китайские йены и бразильская валюта.
Василий Кучин