Крупнейший российский банк займётся биологическими технологиями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Довольно разветвлённая структура дочерних компаний Сбербанка пополнится ещё одним важным направлением. Одна из самых больших корпораций России начнёт изучать глубинные процессы, происходящие внутри человеческого тела.

В частности, отделение SberHealth будет заниматься ДНК-тестами и биохакингом. Последним называется процесс использования различных методик, связанных с совершенствованием здоровья человека с использованием факторов внешней среды, таких как холод, жара и т.д.

На данный момент в Сбере ищут человека, который мог бы возглавить данное направление. Претенденты должны обладать соответствующим опытом, уметь привлекать инвестиции, а также иметь профильное образование.

Как отметили в самом банке, развитие дополнительных сервисов необходимо для создания экосистемы для клиентов организации, которая не должна ограничиваться лишь предоставлением финансовых продуктов.

Дмитрий Шевченко