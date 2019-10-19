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Сбербанк научился предсказывать увольнения

Сбербанк

Специальная модель искусственного интеллекта, разработанная в Сбербанке, научилась предсказывать, насколько быстро уволится соискатель на вакантную должность в банке, сообщает DEITA.RU.

На данный момент есть только возможность проверять соискателей на должность консультанта. Это в первую очередь связано с тем, что именно на данной позиции высокая текучка кадров. Чтобы выяснить, как быстро человек уволится по собственному желанию, анализируется не только резюме, но и история клиента банка.

Например, система смотрит, какие было предыдущее место работы. Если человек весь день трудился за рабочим столом, то риск увольнения заметно повышается. Приспособиться к работе на ногах бывает тяжело, пишет РБК.

Как отметили в Сбербанке, на данный момент в кредитной организации трудятся 292 тысячи человек. При этом глава Герман Греф потребовал, чтобы штат был сокращен до 165 тысяч к 2025 году.

Екатерина Брязгунова

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