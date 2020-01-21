Сбербанк назвал новую причину утечки данных банковских карт

Мошенники получают доступ к информации о картах владельцев не только взламывая базы данных, или посредством «слива» от недобросовестных сотрудников, сообщает DEITA.RU. Виноваты могут быть и сами владельцы «пластика».

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пересылка снимков банковских карт в сервисах для отправки сообщений может помочь злоумышленникам завладеть личной информацией. Слова Станислава Кузнецова приводят «РИА новости».

Специалист отмечает, что отправка снимка банковской карты посредством сети Интернет уже считается утечкой.

Большой проблемой в Сбербанке считают действия мошенников во время звонков. Аферисты с лёгкостью находят в сети ФИО клиентов и их номера телефонов, а далее в дело вступает дар убеждения обманщиков. Для этого они используют психологические уловки и методы социальной инженерии.

Как только собеседник заведёт речь о данных банковской карты или интернет-приложения, диалог нужно немедленно прерывать, советуют в Сбербанке.

Софья Корф