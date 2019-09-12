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Сбербанк не дал обокрасть своих вкладчиков
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Крупнейший банк России оказался стойким перед лицом мошенников, сообщает DEITA.RU.
Сбербанк смог предотвратить похищение 25 миллиардов рублей, принадлежащих российским клиентам. Как отметили в компании, это стало возможным благодаря применения самых современных средств борьбы с кибер-преступниками и всеми видами электронного мошенничества.
На страже Сбербанка стоит искусственный интеллект, эффективность которого в самом банке оценивают близкой к 100%. Только в этом году с помощью технологических ноу-хау крупнейшая российская компания в сфере финансов смогла не допустить кражу миллиардов рублей у российских вкладчиков и пользователей эко-системы Сбербанка.
По данным специалистов, самым популярным видом мошенничества по-прежнему остаётся социальная инженерия - способ получения личных данных клиентов с помощью обмана при общении в социальных сетях или по телефону.
Дмитрий Шевченко