Проводить операции с деньгами стало ещё удобнее, сообщает DEITA.RU.

Сбербанк расширил сервис по получению наличных через СМС. Теперь для перевода средств необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.

Для подтверждения перевода нужно ввести секретный код из СМС. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить.

Ранее отправить перевод с получением наличных в банкомате могли пользователи "Сбербанк Онлайн" в 27 регионах России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский подразделения банка.

Дмитрий Шевченко