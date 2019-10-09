Сбербанк обрадовал некоторых клиентов

Новый сервис по переводу денег за границу появился в приложении «Сбербанк Онлайн». Направить деньги гражданину, находящемуся в другом государстве, можно при помощи популярных платежных систем Mastercard и Visa, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в кредитной организации, средства возможно перевести фактически в любой валюте, в том числе в рублях, долларах и евро. В среднем доставка денег осуществляется несколько минут. Бывают случаи, когда некоторые банки зачисляют деньги значительно дольше, однако все равно эта процедура не будет длиться дольше нескольких дней.

Примечательно, что сегодняшний день есть ряд стран, в которые нельзя перевести свои деньги при помощи мобильного приложения. Речь идет о таких государствах, как Северная Корея, Судан, Сирия, Тайвань, США, Куба, Япония.

Отмечается, что сумма перевода не может превышать 150 тысяч рублей.

Ранее прошла информация о том, что в «Сбербанк Онлайн» можно подать заявку на ипотечный кредит.

Екатерина Брязгунова