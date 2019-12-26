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Сбербанк объявил о запуске ожидаемого продукта
Программа начнет действовать в скором времени, сообщает
DEITA.RU.
В ближайшее время Сбербанк намерен запустить новую ипотечную программу. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе банка.
Новый ипотечный продукт будет рассчитан на предпринимателей, но не всех. Прграмма с льготными условиями распространится только на самозанятых – в 2020 году систему налогообложения запустят в 19 регионах.
Сообщается, что ставка ипотеки для вторичного рынка составит 9%, для новостроек – 7%.
Елена Миронова
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