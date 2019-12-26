Сбербанк объявил о запуске ожидаемого продукта

Программа начнет действовать в скором времени, сообщает DEITA.RU.



В ближайшее время Сбербанк намерен запустить новую ипотечную программу. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе банка.

Новый ипотечный продукт будет рассчитан на предпринимателей, но не всех. Прграмма с льготными условиями распространится только на самозанятых – в 2020 году систему налогообложения запустят в 19 регионах.

Сообщается, что ставка ипотеки для вторичного рынка составит 9%, для новостроек – 7%.

Елена Миронова