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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сбербанк объявил о запуске ожидаемого продукта

сбербанк

Программа начнет действовать в скором времени, сообщает DEITA.RU.

В ближайшее время Сбербанк намерен запустить новую ипотечную программу. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе банка.

Новый ипотечный продукт будет рассчитан на предпринимателей, но не всех. Прграмма с льготными условиями распространится только на самозанятых – в 2020 году систему налогообложения запустят в 19 регионах.

Сообщается, что ставка ипотеки для вторичного рынка составит 9%, для новостроек – 7%.

Елена Миронова

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