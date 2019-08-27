Пользователи «Сбербанк Онлайн» испытали трудности с работой сервиса, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, технические неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали фиксироваться в понедельник, 26 августа.

По данным мониторинга портала Downdetector, 70% пользователей не могли войти в систему, еще 20% пожаловались на сбой всех сервисов, а 10% столкнулись с проблемами при переводе средств.

Технические сбои наблюдались в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах. По данным Сбербанка в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть сложности со входом в «Сбербанк Онлайн» на базе мобильного приложения iOS.

В настоящее время все неисправности ликвидированы.

Ранее мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" заняло первое место во Всероссийском конкурсе «Золотое приложение» в номинации «Финансы, банки, страхование».

Дмитрий Санников