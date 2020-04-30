Сбербанк отказал профсоюзам в кредитах на зарплату

Профсоюзы России получили от Сбербанка отказ на выдачу беспроцентного кредита на зарплату работников санатория в размере МРОТ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на заявление профсоюзной организации.

Дело в том, что, согласно ряду новых распоряжений правительства, для малого и среднего бизнеса предусмотрены отдельные льготы и преференции – в том числе и возможность взять беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам.

Однако, ООО Санаторий «Изумрудный» в поселке Горные ключи в Приморье не вписывается в подходящие рамки, так как ФППК вместе с Федерацией независимых профсоюзов России владеют более чем 25% акций учреждения.

Как отметили в профсоюзе, формально банки могут выдать законный отказ на такого рода просьбу о кредите. Вместе с тем, санаторий является медицинским учреждением, кроме того, оказывает поддержку в развитии туристического бизнеса – одного из ключевых и наиболее пострадавших от последствий эпидемии коронавируса в мире.

- На сегодняшний день персонал – а их 400 человек – просто не имеют возможности работать, а сам санаторий не приносит дохода без гостей. Профсоюз нашел организацию, которая дала беспроцентные займы на зарплаты в апреле, однако, в мае люди уже могут остаться без денег, - отметили представители учреждения.

Кроме того, «Изумрудный» имеет уникальный доступ к природной минеральной воде, которая открывает основную специализацию учреждения бальнеологическое лечение.

- Наша задача сохранить коллектив и предприятие. Надеемся, что депутаты (Госдумы) убедят правительство внести коррективы в документ о господдержке предприятий, наиболее пострадавших от коронавируса, - сказал председатель ФППК Владимир Исаков.