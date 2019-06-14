Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.

По словам Кузнецова, хотя ресайклеры и значительно сложнее банкоматов или терминалов, эти устройства намного надежнее. Кроме того, их приходится реже заряжать и обновлять наличкой.

В связи с этим руководство банка приняло решение заменить все банкоматы на ресайклеры.

Ранее прошла информация, что многие банки стали интересоваться у своих клиентов, откуда были получены средства, которые они хотят положить в банк. Более того, банковские работники начали спрашивать и о том, куда пойдут деньги, снятые со счета.

Екатерина Брязгунова