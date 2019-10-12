Сбербанк отменяет «банковский роуминг»

Сбербанк прекратит взимать комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава кредитной организации Герман Греф.

На днях премьер-министр Дмитрий Медведев призвал все банки страны полностью отказаться от так называемого банковского роуминга. Данная операция будет проводиться в рамках проекта закона, который еще весной текущего года подготовили представители Федеральной антимонопольной службы.

Данный документ ориентирован в первую очередь на Сбербанк, так как на сегодняшний день это один из немногих банков, как отмечает РБК, где осталась межрегиональная комиссия. Проще говоря, чтобы перевести деньги в другой регион нашей необъятной страны нужно заплатить комиссию.

По словам местных жителей, это очень неудобно. «Я живу в Приморском крае, а мои родные — в Хабаровском. Так сложились обстоятельства. Мне приходится иметь сразу две дебетовые карты, чтобы в случае необходимости, родители могли на хабаровскую карту забросить денег, а я «Сбербанк Онлайн» могли перевести деньги на приморскую. Ужасно не удобно», — сетует Жанна, подчеркивая, что за обслуживание каждой карты приходится платить 750 рублей.

Екатерина Брязгунова