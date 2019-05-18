Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров и определил, у кого они самые высокие, сообщает DEITA.RU. Все 25 проверенных компаний в целом выделили на премии сотрудников-управленцев 54,5 миллиарда рублей.

Оказалось, что из 25 крупнейших компаний лидирует «Норникель», выделивший сотрудникам-менеджерам около 7 миллиардов рублей 23 людям. Деньги пошли на зарплаты, бонусы и премии по итогам работы за год.

На втором месте Сбербанк: 4,4 миллиарда рублей 18 управленцам. За ним следует «Газпром» — 4,3 миллиарда рублей 17 сотрудникам, третье место.

Четвертое – «Роснефть» — около 4 миллиардов рублей 17 работникам.

На пятом месте оказался ВТБ — 3,7 миллиарда рублей для сотрудников.

Анастасия Туркова