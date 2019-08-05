Крупнейший российский банк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотеки, сообщает DEITA.RU.

Теперь максимальный возраст для составления договора страхования на ипотеку в Сбербанке составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату его окончания.

Оформление соответствующего полюса выступает гарантией погашения кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Речь идёт о рисках смерти и получения инвалидности 1 и 2 группы. В случае наступления подобного стечения обстоятельств, финансовые обязательства клиента перед банком берёт на себя страховая компания.

Дмитрий Шевченко