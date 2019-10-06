Сбербанк подсчитал ущерб от ЧС и воров

Владельцы частных домов и дач чаще всего страдают от стихийных бедствий. К такому выводу пришла страховая компания «Сбербанк страхование», основываясь на статистике урегулирования убытков в июне-августе 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Самыми частыми страховыми случаями стали стихийные ЧС. Более 250 пострадавших получили выплаты в размере более 35 млн рублей. Большинство людей пострадало от наводнений – особенно сильных в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Вторая беда – это пожары. Более чем 180 домовладений пострадали от огня. По статистике компании, это меньше, чем за прошлый год, когда заявки после возгораний подали более 200 человек.

Более 30 граждан обратилось летом в «Сбербанк страхование» после ущерба от преступников: воров, грабителей, вандалов. Общая сумма возмещенного ущерба по этому направлению составила 2,3 млн рублей. При этом обращений с такими случаями стало на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, а сумма выплат увеличилась в пять раз.

Специалисты компании отметили, что дважды за лето к ним обращались с необычными случаями: ущерб от падения на участок летательного аппарата и поломка электрооборудования. Впрочем, повреждения в указанных происшествиях были несущественными.

Александра Маслова