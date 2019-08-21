Крупнейший российский банк запустит удобный для работодателей сервис, сообщает DEITA.RU.

Сбербанк сможет дополнительно проверять соискателей на работу в российских компаниях на этапе изучения резюме и прохождения собеседования.

Организация заявила о том, что при сборе информации будет изучать данные из открытых источников, в том числе социальных сетей, а также доступных банку баз данных и информационных системах.

Сервис получил название "Проверка сотрудника" и, как отмечают в самом Сбербанке, он будет предназначаться в первую очередь для руководителей малого и среднего бизнеса.

Его работа поможет комплексно оценить кандидата на то или иное рабочее место и позицию в компании. При этом, в банке подчёркивают, что перед проверкой каждый соискатель должен будет дать своё согласие на её проведение.

Дмитрий Шевченко