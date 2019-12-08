Новости
Брошенный автобус возмущает столичных жителей – фото
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Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца
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Водителей хотят жестко наказывать за превышение скорости
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Снег идет на Приморье
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Стипендию 50-летним студентам предложил платить Минтруд
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Китайское кино пробивается на российские экраны
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Депутат предложил ввести уголовную ответственность за превышение скорости
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Открыт предзаказ Playstation 5
8 Декабрь 2019, 05:05
Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца
Сбербанк претерпел серьезные изменения из-за требований клиентов. О последних нововведениях сообщает DEITA.RU со ссылкой на кредитную организацию.
Квитанции ЖКУ можно оплачивать исключительно по фотографии
Раньше, чтобы закрыть платежку нужно было отсканировать QR-код из бумажного варианта квитанции. Теперь же можно сфотографировать платежку, после чего загрузить изображение и нажать кнопку «Сканировать из файла».
Банковскую карту можно не получить
Еще одним долгожданным нововведением стало то, что пользоваться банковской картой можно даже тогда, когда еще новая пластиковая карта находится в отделении банка. Теперь же сразу после перевыпуска или оформления новой ею можно пользоваться в мобильном приложении.
Разблокировка доступна всем
Раньше, если клиент самостоятельно заблокировал карты в приложении, нужно было идти в отделение, чтобы ее разблокировали. Теперь это можно сделать все в том же приложении.
Екатерина Брязгунова