Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца

Сбербанк претерпел серьезные изменения из-за требований клиентов. О последних нововведениях сообщает DEITA.RU со ссылкой на кредитную организацию.

Квитанции ЖКУ можно оплачивать исключительно по фотографии

Раньше, чтобы закрыть платежку нужно было отсканировать QR-код из бумажного варианта квитанции. Теперь же можно сфотографировать платежку, после чего загрузить изображение и нажать кнопку «Сканировать из файла».

Банковскую карту можно не получить

Еще одним долгожданным нововведением стало то, что пользоваться банковской картой можно даже тогда, когда еще новая пластиковая карта находится в отделении банка. Теперь же сразу после перевыпуска или оформления новой ею можно пользоваться в мобильном приложении.

Разблокировка доступна всем

Раньше, если клиент самостоятельно заблокировал карты в приложении, нужно было идти в отделение, чтобы ее разблокировали. Теперь это можно сделать все в том же приложении.

Екатерина Брязгунова