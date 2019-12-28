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Сбербанк порадует россиян новой функцией

Сбербанк

Рассеянность у банкомата больше не станет проблемой для граждан России - Сбербанк позаботился, чтобы забытые деньги были зачислены обратно на счёт клиента, сообщает DEITA.RU.

Благодаря новой функции банкоматов-ресайклеров, клиенты Сбербанка смогут больше не беспокоиться, если отвлеклись и забыли деньги в аппарате. Средства вновь окажутся на карте россиянина, как отмечает «Лента.ру».

Ресайклеры - банкоматы, которые позволяют зачисленные клиентами средства использовать для выдачи - составляют порядка сорока процентов от всех аппаратов, которых насчитывается 77 тысяч по всей России. Уже к 2021 году банк планирует полностью обновить сеть банкоматов.

Напомним, ранее прошла информация о начале тесного сотрудничества Сбербанка и McDonald's. Теперь жители России могут заказать еду из McDonald's непосредственно в офис Сбербанка и там же её употребить. Мера, по мнению авторов проекта, позволит привлечь клиентов.

Софья Корф

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