Крупнейший российских банк следит за реакцией своих клиентов относительно комфорта и быстроты предоставления услуг, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сбербанк огласил цифру в 0,3%, которая, по мнению организации, отображает количество клиентов по всей стране, сталкивающихся с очередями в отделениях компании.

По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от категории и сложности операции, а также загруженности офиса (попадания или непопадания в "часы пик"). Среднее время ожидания с начала 2019 года от момента получения талона электронной очереди до вызова к окошку предоставления услуг составляет всего 3—4 минуты.



Как следует из предоставленной информации банка, из 40 ежемесячных миллионов клиентов организации книгу жалоб и предложений требуют всего в среднем 900 раз за месяц хотя ещё в прошлом году таких случаев было вдвое больше.

Таким образом, в Сбербанке перестали считать проблему длительного обслуживания клиентов фактором, который может раздражать людей и, в частности, заставлять их делиться негативным отзывом.

Ранее сообщалось, что найдена возможная причина плохой работы "Почты России".

Дмитрий Шевченко