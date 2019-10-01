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Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей
1 Октябрь 2019, 13:15
Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей
1 Октябрь 2019, 13:15
Сбербанк не успел подключиться к Системе быстрых платежей и теперь может получить много миллионный штраф от Центрального банка России. Об этом сообщает DEITA.RU.
К первому октября все значимые кредитно-финансовые организации России стали полноценными участниками Системы быстрых платежей, как и велел Центробанк. Даже Россельхозбанк, который до последнего не планировал подключаться к Системе, оказался в рядах коллег в понедельник, 30 сентября.
Исключением стал только Сбербанк, который ранее заявил об отсутствии возможности подключиться к СБП в установленный Центробанком срок из-за множества не сделанных доработок. Теперь банку грозит карательная санкция от ЦБ в размере ноль целях и одной десятой процентов от уставного капитала. Юристы уже посчитали, что сумма штрафа за «непослушание» может оказаться выше десяти миллионов рублей.
В Сбербанке и Центробанке сложившуюся ситуацию пока никак не комментируют.
Екатерина Цой