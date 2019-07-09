Сбербанк дал рекомендацию владельцам банковских карт соблюдать осторожность при использовании банкоматов в США, Великобритании, Канаде, Индии и Индонезии, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают специалисты кредитного учреждения, в этих странах у владельцев банковских карт высок риск стать жертвой скимминга. Это такой особо изощренный высокотехнологичный вид мошенничества, при котором с банковской карты считывается вся информация. Современные устройства заметить неопытному глазу трудно, поэтому жертвой может стать любой.

Собрав информацию о карте, включая ПИН-код, мошенники изготавливают дубликат карты и скрываются вместе со всеми вашими деньгами в неизвестном направлении.

Специалисты Сбербанка еще раз настойчиво повторяют простые советы: держать карту в надёжном месте и не хранить ПИН-код вместе с картой. Кроме того, не лишним будет прикрывать клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода, а также убедиться в отсутствии рядом с банкоматом подозрительных лиц, и не пользоваться банкоматом, если он вызывает какие-то сомнения.

По статистике Сбербанка, в период летних отпусков количество хищений с банковских карт все-таки снижается. При этом увеличивается количество случаев утраты банковских карт. Причем есть и закономерность: чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери карт там фиксируется.

Сбербанк советует, соблюдая меры предосторожности, брать в путешествия банковские карты, потому как они надежный партнер в зарубежных поездках. Если клиент банка потеряет карту, то он не останется без денег. Карту можно быстро заблокировать, а на повседневные нужды использовать услугу экстренной выдачи наличных.

Дмитрий Санников