Крупнейший банк России снизит процентные ставки по ипотеке, сообщает DEITA.RU.

Купить квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 7,6% годовых, а на "вторичке" — от 9,1%. Такие условия начинают действовать в Сбербанке уже с 6 августа.

Таким образом, снижение ставок составляет 0,5 процентов на готовое, а также строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и даже машино-места.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

Дмитрий Шевченко