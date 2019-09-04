Замечание президента заставило крупнейший российский банк пойти на уступки простых людей, сообщает DEITA.RU.

Герман Греф объявил о том, что Сбербанк принял решение реструктурировать кредиты малым предпринимателям и населению, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Решение было принято после поездки главы банка в Тулун. Таким образом, пострадавшие получат перенос платежей на год и списание процентных платежей, которые за этот год накопятся.

Также в Сбербанке сообщили, что на данный момент к ним поступило 488 заявлений граждан на урегулирование задолженности по кредитным продуктам на общую сумму 195,2 миллионов рублей.

Вместе с этим, решение о реструктурировании принимается индивидуально по каждому клиенту с учётом конкретной ситуации клиента и размера ущерба.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с критикой Сбербанка за нежелание откликнуться на просьбы жителей, пострадавших от паводков в Иркутской области.

Дмитрий Шевченко