Сбербанк отказался от турецкого банка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Издание узнало о том, что турецкий Denizbank больше не принадлежит российскому Сбербанку. Покупателем 99,85% компании стала выступил Emirates NBD Bank PJSC.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф объяснял решение продать Denizbank санкционными ограничениями. Руководитель говорил, что российская сторона не может получать дивиденды, а также предоставлять финансирование банку и не может привлекать деньги с рынка.

Это делало турецкий банк, управляемый из России, неконкурентоспособным.



Дмитрий Шевченко