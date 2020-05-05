Сбербанк продлевает отмену комиссии за одну из услуг

Опция отмены комиссии за пополнение карт Сбербанка с карт других банков продлена до 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в финансовой организации, это связано с продлением режима самоизоляции и условиями постепенного выхода из нее.

- Это позволит нашим клиентам совершать необходимые финансовые операции, оставаясь дома и не сталкиваясь с наличными средствами, - пояснил директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Дмитрий Малых.

Отметим, что перевод денег теперь осуществляется за считанные секунды через мобильное приложение Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. Специалисты подчеркивают, что использование мобильных технологий – не только самый быстрый, но и безопасный способ совершать финансовые операции в текущих условиях пандемии.