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Сбербанк продлевает отмену комиссии за одну из услуг

Сбербанк

Теперь комиссию не будут взымать до 1 июня

Опция отмены комиссии за пополнение карт Сбербанка с карт других банков продлена до 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в финансовой организации, это связано с продлением режима самоизоляции и условиями постепенного выхода из нее.

- Это позволит нашим клиентам совершать необходимые финансовые операции, оставаясь дома и не сталкиваясь с наличными средствами, - пояснил директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Дмитрий Малых.

Отметим, что перевод денег теперь осуществляется за считанные секунды через мобильное приложение Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. Специалисты подчеркивают, что использование мобильных технологий – не только самый быстрый, но и безопасный способ совершать финансовые операции в текущих условиях пандемии. 

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