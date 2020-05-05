Новости
Облака и туман – прогноз на приморскую среду
5 Май 2020, 17:45
Регионы могут не платить по бюджетным кредитам – Кабмин
5 Май 2020, 17:15
Сбербанк продлевает отмену комиссии за одну из услуг
5 Май 2020, 16:45
Новое расписание электричек появилось для приморских дачников
5 Май 2020, 16:15
Алкоголь перестанут продавать в жилых домах с 5 мая
5 Май 2020, 15:45
«ДОМ.РФ» продает земли на Академгородке во Владивостоке
5 Май 2020, 15:15
Будут следить: Кожемяко сделал заявление по масочному режиму
5 Май 2020, 14:39
Салют Победы во Владивостоке перенесли
5 Май 2020, 14:05
Сбербанк продлевает отмену комиссии за одну из услуг
Теперь комиссию не будут взымать до 1 июня
Опция отмены комиссии за пополнение карт Сбербанка с карт других банков продлена до 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в финансовой организации, это связано с продлением режима самоизоляции и условиями постепенного выхода из нее.
- Это позволит нашим клиентам совершать необходимые финансовые операции, оставаясь дома и не сталкиваясь с наличными средствами, - пояснил директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Дмитрий Малых.
Отметим, что перевод денег теперь осуществляется за считанные секунды через мобильное приложение Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. Специалисты подчеркивают, что использование мобильных технологий – не только самый быстрый, но и безопасный способ совершать финансовые операции в текущих условиях пандемии.