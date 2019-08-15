В Сбербанке пришли к выводу, что россияне будут набирать еще больше кредитов вместо того, чтобы отказываться от них. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказывала предположение, что такое количество кредитов у россиян – не возникновение «пузыря», а результат низкого уровня жизни. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин утверждал, что страну ждет рецессия к 2021 году, если россияне не научатся планировать бюджет без кредитов.

Исследование сотрудников Сбербанка, показывает, что кредитование растет по объективным причинам, и лимит пока не исчерпан. Одна из причин возрастания кредитования – ускорение роста номинальной заработной платы для низкооплачиваемых категорий. А таковых в России около 11,6%. Другая причина – существенное снижение процентных ставок. В 2014 году россиянам предлагали кредиты под 23 процента, а сегодня уже меньше, чем по пятнадцать процентов. Подешевели даже ранее выданные кредитные займы, и это привело к увеличению рыночного потенциала на двадцать процентов.

Причина номер три – выросли суммы, которые россияне берут в долг.

Дело в том, что вырос средний чек, а не в том, что граждане с долгами набирают все больше новых долгов, говорят в Сбербанке.

Также исследователи утверждают, что закредитованность россиян в этом году возрастет еще на пятнадцать-двадцать процентов.

Анастасия Туркова