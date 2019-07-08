В главном банке страны рассказали, чего никогда не попросят у клиентов, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники банка рассказали агентству, как отличить его сообщения от мошенников. Так, в Сбербанке раскрыли, чего его сотрудники не будут делать никогда:

«Сотрудники банка никогда не просят клиентов назвать конфиденциальные сведения – это полный номер карты, PIN- и СVС-коды и т.п., и не требуют совершать активные операции с картами. Сбербанк не отправляет сообщения с формой для ввода ваших персональных данных, а также просьбы подтвердить, обновить или предоставить персональные данные», - заявили в компании.

Кроме того, Сбербанк не просит зайти в Сбербанк Онлайн по ссылке из письма, подчеркнули специалисты и просили при любых сомнительных ситуациях обращаться в колл-центр на номер 900 или номер, указанный на обратной стороне карты.

Светлана Алеутская